https://news.day.az/society/1527842.html В селе Эрекюль Ходжавендского района обнаружено средневековое мусульманское кладбище - ФОТО
В селе Эрекюль Ходжавендского района обнаружено средневековое мусульманское кладбище - ФОТО
В селе Эрекюль Ходжавендского района обнаружено средневековое мусульманское кладбище.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в Институте археологии, этнографии и антропологии Академии наук Азербайджана.
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