В селе Эрекюль Ходжавендского района обнаружено средневековое мусульманское кладбище
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В селе Эрекюль Ходжавендского района обнаружено средневековое мусульманское кладбище.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Институте археологии, этнографии и антропологии Академии наук Азербайджана.

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