https://news.day.az/society/1527851.html В Лачинском районе начался капремонт двух школ
В Лачинском районе начался капремонт двух школ
В Лачине начался капитальный ремонт школы №2, а также Лачин-Забухской школы.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сегодня сказал заместитель начальника управления по капитальному строительству и снабжению министерства науки и образования Азербайджана Фархан Алиев.
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