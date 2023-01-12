В Лачинском районе начался капремонт двух школ

В Лачине начался капитальный ремонт школы №2, а также Лачин-Забухской школы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сегодня сказал заместитель начальника управления по капитальному строительству и снабжению министерства науки и образования Азербайджана Фархан Алиев.

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