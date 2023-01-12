https://news.day.az/society/1527885.html В этом году в эксплуатацию будут сданы 27 учебных заведений - Минобразования
В этом году в эксплуатацию будут сданы 27 учебных заведений - Минобразования
В 2023 году планируется сдача в эксплуатацию 27 учебных заведений.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сегодня сказал заместитель начальника управления по капитальному строительству и снабжению Министерства науки и образования Азербайджана Фархан Алиев.
Он отметил, что в 2022 году было сдано в эксплуатацию 31 учебное заведение.
"26 из них были построены, 5 капитально отремонтированы. Среди них профессиональные школы, интернаты, внешкольные учреждения. Кроме того, было построено 30 модульных школ", - сказал Алиев.
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