Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 351 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 203, вторую дозу получили 30, бустерную дозу - 90 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 28.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 936 461, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 399 389, вторую дозу получили 4 876 074, бустерную дозу - 3 396 129 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 869 человек.