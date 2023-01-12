В Азербайджане предотвращено незаконное строительство

В Мингячевире предотвращено незаконное строительство.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на гянджинском шоссе был обнаружен факт строительства без соответствующих разрешительных документов и с нарушением требований пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, принятых Государственным агентством по надзору за безопасностью строительства МЧС и Государственной службой пожарного надзора, незаконные строительные работы были предотвращены, объект взят под контроль.