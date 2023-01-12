https://news.day.az/society/1527927.html Фонд YAŞAT продолжает оказывать всемерную поддержку семьям шехидов
Фонд YAŞAT продолжает оказывать всемерную поддержку семьям шехидов
Фонд YAŞAT улучшил бытовые условия и покрыл медицинские расходы членов семьи шехида Ахмедаги Искендерова - добровольца Отечественной войны, погибшего в боях за освобождение Физули.
Как сообщает в четверг Day.Az, для ознакомления с отчетом Фонда можно посетить сайт https://yashat.gov.az/report/tableau.
Также доступны видеоматериалы фонда по ссылкам https://youtu.be/8k30isRXjW4, https://we.tl/t-BoWEyhdXdM
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