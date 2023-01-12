В Баку мужчина стал жертвой мошенницы

В Баку женщина подозревается в мошенничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в 1-й отдел полиции Хазарского РУП обратился Гадир Аббасов, утверждающий, что стал жертвой мошенничества со стороны жительницы Сумгайыта Ульвии Асадовой. Он заявил, что злоумышленница обманным путем присвоила более 37 000 манатов.

По данному факту проводится расследование.