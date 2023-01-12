Минобороны Азербайджана объявило прием на сверхсрочную действительную военную службу

В азербайджанской армии начинается прием граждан, желающих поступить на сверхсрочную действительную военную службу.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на минобороны, военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и прошедшие срочную действительную военную службу, с 16 января по 4 февраля могут обратиться в приемные комиссии, функционирующие в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии.

Обращающиеся граждане будут направляться приемными комиссиями в соответствующие медицинские учреждения министерства обороны с целью определения степени годности к военной службе. По решению военно-врачебных комиссий признанные годными к военной службе будут допущены к вступительным экзаменам.

На курс принимаются кандидаты, успешно прошедшие проверку по таким направлениям, как физическая подготовка, общий уровень знаний, профессиональные интересы, навыки общения, лидерства и принятия решений, индивидуально-психологические и другие качества.

С лицами, успешно прошедшими курс, подписывается контракт сроком на три года, и они назначаются на соответствующие должности в соответствии с их квалификацией.

Кандидаты при обращении в приемные комиссии должны представить следующие документы:

- заявление о приеме на курс (на имя председателя приемной комиссии);

- биография (в 1 экземпляре, написанном от руки и в 2-х печатных экземплярах);

- характеристика с места службы (работы или учебы);

- нотариально заверенная копия документа об образовании (в 1 экземпляре);

- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении (в 1 экземпляре);

- нотариально заверенная копия удостоверения личности (в 1 экземпляре);

- нотариально заверенная копия свидетельства о браке (при его наличии, в 1 экземпляре);

- нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей (при их наличии, в 1 экземпляре);

- справка из домоуправления или местных органов ИВ о составе семьи и месте жительства (в 1 экземпляре);

- 4 цветные фотографии (без головного убора, 2 шт. размером 3х4 см и 2 шт. размером 4,5х6 см);

- справка из поликлиники, где кандидат состоит на учете (о наличии или отсутствии обращений в связи с кожно-венерологическими, психоневрологическими, наркологическими и инфекционными заболеваниями, туберкулезом за последние 5 (пять) лет) ;

- нотариально заверенная копия всех листов военного билета (в 1 экземпляре).

Адрес, по которому будет осуществляться прием документов: город Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Qızıl Şərq" (Учебно-тренировочный центр азербайджанской армии).

Время подачи заявки: ежедневно с 16 января по 4 февраля 2023 года (кроме воскресенья) с 09.00 до 18.00.

В сообщении минобороны отмечается, что данное объявление не касается военнослужащих, уволенных со сверхсрочной действительной военной службы в запас в соответствии с пунктом "е" статьи 156 (в связи со служебным несоответствием) Положения о прохождении военной службы, а также осужденных военнообязанных, независимо от погашения судимости.