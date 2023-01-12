Увеличено число услуг в Центрах DOST

Увеличено количество предоставляемых услуг в Центрах DOST.

Как сообщает в четверг Day.Az, согласно новым законодательным актам, подписанным главой государства, установлен новый вид пособия, услуга в связи с которым добавлена в перечень услуг, оказываемых в Центрах DOST.

Было отмечено, что это пособие распространяется на специалистов, работающих по трудовому договору на освобожденных от оккупации территориях. Так, специалисты, окончившие профессиональное, среднее специальное и высшее учебное заведение, имеющие за последние 5 лет стаж работы не менее 2 лет и работающие по трудовому договору на освобожденных от оккупации территориях страны, получат единовременное пособие в размере 600 манатов. Кроме того, им будут предоставляться дополнительные 5 дней отпуска каждый год, а также начисляться ежемесячные надбавки к должностному окладу. Целью является внедрение стимулирующих механизмов для работников и работодателей на освобожденных от оккупации территориях, пакета поддержки, предусматривающего ряд льгот, эффективное управление трудовыми ресурсами на этих территориях. Согласно новым законодательным актам, в Трудовой кодекс добавлено понятие "специалист, работающий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Тем самым количество услуг, оказываемых в центрах DOST, увеличилось до 154.