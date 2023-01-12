Прокурор потребовал сурового наказания для женщины, похитившей двухлетнего ребенка

Завершилось судебное расследование по уголовному делу Гюльтекин Мурадовой, обвиняемой в похищении двухлетнего ребенка в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Ахмеда Гулиева выступил гособвинитель.

Прокурор потребовал признать Гюльтекин Мурадову виновной по предъявленному обвинению и назначить ей наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Адвокат подсудимой в своем выступлении попросил суд назначить условное наказание. Суд предоставил время Гюльтекин Мурадовой для последнего слова до завтрашнего дня.