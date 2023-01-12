В Азербайджане глава компании обвиняется в присвоении 7 млн манатов

Начался судебный процесс над руководителем компании Узеиром Гасановым, обвиняемым в присвоении 7 миллионов манатов при строительстве по заказу минобороны в одном из регионов склада боеприпасов, а также при выполнении работ по благоустройству территории и установке мебельного оборудования, сообщает в четверг Day.Az.

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