https://news.day.az/society/1527976.html В Азербайджане глава компании обвиняется в присвоении 7 млн манатов
В Азербайджане глава компании обвиняется в присвоении 7 млн манатов
Начался судебный процесс над руководителем компании Узеиром Гасановым, обвиняемым в присвоении 7 миллионов манатов при строительстве по заказу минобороны в одном из регионов склада боеприпасов, а также при выполнении работ по благоустройству территории и установке мебельного оборудования, сообщает в четверг Day.Az.
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