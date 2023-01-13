В бакинском метро высадили пассажиров

В 7:26 в поезде, следовавшем по маршруту "Ази Асланов-Ичеришехер", возникла необходимость провести осмотр поезда из-за возникшегося сбоя.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с требованиями инструкции пассажиры были высажены, а поезд был отправлен в электродепо "Нариманов" в качестве ближайшего пункта, так как на станции "Ичеришехер" нет оборотного тупика.

На линию был выпущен другой поезд, по линиям также ходил резервный.

Поезд, был осмотрен в депо, но проблема не обнаружена.