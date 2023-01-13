https://news.day.az/society/1528025.html В бакинском метро высадили пассажиров - ПРИЧИНА
В бакинском метро высадили пассажиров - ПРИЧИНА
В 7:26 в поезде, следовавшем по маршруту "Ази Асланов-Ичеришехер", возникла необходимость провести осмотр поезда из-за возникшегося сбоя.
Как сообщает Day.Az, в соответствии с требованиями инструкции пассажиры были высажены, а поезд был отправлен в электродепо "Нариманов" в качестве ближайшего пункта, так как на станции "Ичеришехер" нет оборотного тупика.
На линию был выпущен другой поезд, по линиям также ходил резервный.
Поезд, был осмотрен в депо, но проблема не обнаружена.
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