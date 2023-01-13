https://news.day.az/society/1528099.html В минтруда и соцзащиты населения Азербайджана прошел брифинг - ВИДЕО
В минтруда и соцзащиты населения Азербайджана прошел брифинг - ВИДЕО
В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана прошел брифинг.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на брифинге журналистам будет представлена информация о подписанных Президентом Ильхамом Алиевым указах и распоряжениях, касающихся социальной сферы.
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