Пожар в двух домах в Хачмазе
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В селе Гасангала Хачмазского района произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода одноэтажного дома общей площадью 54 кв.м и деревянные перекрытия кровли соседнего одноэтажного дома общей площадью 54 кв.м сгорели на площади 6 кв.м.

Остальная часть дома защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.