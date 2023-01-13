https://news.day.az/society/1528115.html Пожар в двух домах в Хачмазе
Пожар в двух домах в Хачмазе
В селе Гасангала Хачмазского района произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода одноэтажного дома общей площадью 54 кв.м и деревянные перекрытия кровли соседнего одноэтажного дома общей площадью 54 кв.м сгорели на площади 6 кв.м.
Остальная часть дома защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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