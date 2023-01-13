"Мегафон" модернизировал сеть на границе с Азербайджаном

Сотовый оператор "Мегафон" модернизировал сеть на пограничном с Азербайджаном пункте Яраг-Казмаляр, увеличив скорость мобильного интернета до 40 Мбит/сек. Об этом сообщила пресс-служба оператора в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мегафон" ускорил мобильный интернет до 40 Мбит/сек на таможенном пограничном пункте Яраг-Казмаляр, расположенном на федеральной трассе "Кавказ", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пограничный пункт Яраг-Казмаляр является самым загруженным среди грузопассажирских переходов на границе между Россией и Азербайджаном, и теперь его сотрудники, водители грузовиков, а также туристы могут пользоваться всеми онлайн-сервисами на скорости до 40 Мбит/с. "Этого достаточно не только для отправки сообщений в мессенджерах и загрузки ленты социальных сетей, но и для просмотра более тяжелого контента", - добавили в пресс-службе.

Также технические специалисты оператора установили новые базовые станции в близлежащих населенных пунктах Новогеоргиевка, Инчха и Годобери, помимо быстрого интернета пользователям в этих поселениях теперь доступен голосовой сервис VoLTE.