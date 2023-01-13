В Баку угнали автомобиль

В полицию поступила информация о похищении автомобиля марки Daewoo перед одним из авторемонтных цехов, расположенных на территории Бинагадинского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в угоне автомобиля житель Шамкирского района Эльдар Нагиев был задержан вместе с автомобилем на территории города Гянджа.

Задержанный был передан сотрудникам Бинагадинского районного управления полиции.

По факту проводится расследование.