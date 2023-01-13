В целом повышены социальные пособия и пенсии более 800 тысяч граждан.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на брифинге в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов в связи с подписанными Президентом Ильхамом Алиевым указами и распоряжениями о повышении пособий и пенсий, заработной платы работников ряда организаций.

По его словам, новыми указами и распоряжениями Президента Ильхама Алиева за последние пять лет в нашей стране уже реализован четвертый пакет социальных реформ, предусматривающий очередное повышение заработной платы, пособий и пенсий.

Отметив, что с 1 января 2023 года ежемесячные должностные оклады работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, были увеличены в среднем на 15 процентов, он также отметил, что новые указы и распоряжения предусматривают дальнейшее увеличение пособий и пенсий.

Керимов сообщил, что с 1 января 2023 года ежемесячная пенсия Президента для семей шехидов увеличена до 600 манатов. Также увеличены пособия и стипендии, для лиц с инвалидностью.

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