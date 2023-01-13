Для восстановления Баситчайского заповедника от мин очищено около 30 гектаров площади

Для восстановления Баситчайского заповедника от мин очищены около 30 гектаров территорий.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.

По его словам, в настоящее время проведены предварительные исследования и выявлен нанесенный заповеднику ущерб.

"По мере разминирования будут проводиться работы по восстановлению заповедника. Уже подготовлено штатное расписание и другие документы", - сказал Алиев.