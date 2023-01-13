https://news.day.az/society/1528177.html Для восстановления Баситчайского заповедника от мин очищено около 30 гектаров площади
Для восстановления Баситчайского заповедника от мин очищено около 30 гектаров площади
Для восстановления Баситчайского заповедника от мин очищены около 30 гектаров территорий.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.
По его словам, в настоящее время проведены предварительные исследования и выявлен нанесенный заповеднику ущерб.
"По мере разминирования будут проводиться работы по восстановлению заповедника. Уже подготовлено штатное расписание и другие документы", - сказал Алиев.
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