Начато восстановление заповедников в Карабахе

Начато восстановление специальных заказников и заповедников на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.

Он отметил, что в прошлом году на освобожденные территории было выпущено 33 джейрана, а в целом в заповедники по стране - 240.