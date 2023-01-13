https://news.day.az/society/1528196.html Начато восстановление заповедников в Карабахе
Начато восстановление заповедников в Карабахе
Начато восстановление специальных заказников и заповедников на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.
Он отметил, что в прошлом году на освобожденные территории было выпущено 33 джейрана, а в целом в заповедники по стране - 240.
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