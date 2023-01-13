Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле

12 января Вахид Гаджиев, специальный представитель Президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, встретился с представителями общественности Джабраильского района.

Как сообщили в пятницу Day.Az в спецпредставительстве, во встрече, состоявшейся в ИВ Джабраильского района, участвовали глава ИВ Кямал Гасанов, представители интеллигенции, общественность района.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов.

Затем спецпредставитель Президента рассказал о строительно-восстановительных работах, проводимых в настоящее время в районе, запланированных проектах, селах, которые будут построены, инфраструктурных проектах.

Новость обновляется