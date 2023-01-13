https://news.day.az/society/1528206.html Сайт Кабмина Нахчывана переведен в зону gov.az
Сайт Кабмина Нахчывана переведен в зону gov.az
Электронный информационный ресурс Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики переведен в зону gov.az (nnk.gov.az).
Как сообщает в пятницу Day.Az, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики продолжается работа по усилению безопасности и регистрации интернет-страниц государственных органов Нахчыванской АР в зоне gov.az.
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