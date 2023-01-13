В Сумгайыте скончался полковник полиции
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Скончался полковник полиции Мирали Шихалиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Шихалиев скончался из-за болезни.

М.Шихалиев был начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела №1 Главного управления дорожной полиции города Сумгайыт.

Отметим, что полковник ранее работал начальником полиции Билясуварского, Имишлинского и Шамахинского районов.