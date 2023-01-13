https://news.day.az/society/1528223.html В Сумгайыте скончался полковник полиции - ФОТО
В Сумгайыте скончался полковник полиции - ФОТО
Скончался полковник полиции Мирали Шихалиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Шихалиев скончался из-за болезни.
М.Шихалиев был начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела №1 Главного управления дорожной полиции города Сумгайыт.
Отметим, что полковник ранее работал начальником полиции Билясуварского, Имишлинского и Шамахинского районов.
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