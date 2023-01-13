В последние годы увеличился период снижения уровня воды на Каспии

В последние годы период снижения уровня воды на Каспии занимает больше времени.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

Он отметил, что понижение уровня воды негативно сказывается на районах, направления деятельности которых связаны с морем.

"В то же время это приводит к повышению температуры Каспийского моря, в результате сокращается количество водных биоресурсов", - отметил он.