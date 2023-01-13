К сведению желающих работать на госслужбе

15 января Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет тестовый экзамен по продолжению деятельности на государственной службе по различным группам должностей.

Как сообщили в пятницу Day.Az в ГЭЦ, экзамен по группам должностей AB и AC будет проходить по адресу: город Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября"), Насиминский район, город Баку и начнется в 10:00. Для участия в данном экзамене зарегистрировались 103 кандидата.

Время и место проведения экзамена по группе должностей BB будет указано в "пропускном листе на экзамен". Экзамены для других групп должностей (AB, AC, BA) будут проводиться в здании ГЭЦ.

Отметим, что для участия в экзамене по продолжению деятельности на госслужбе зарегистрировано в общей сложности 168 кандидатов.