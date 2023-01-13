Кого коснется рост соцвыплат и заработных плат

Президент Ильхам Алиев подписал сегодня ряд распоряжений и указов о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы в рамках новой социальной реформы.

Day.Az представляет широкое объяснение повышений:

Новым указом и распоряжением Президента Ильхама Алиева повышены:

стипендии докторантов, магистрантов и студентов.

Новым указом с 1 января 2023 года Президентская стипендия студентов вузов повышена до 275 манатов.

Распоряжением, с 1 января 2023 года повышены размеры стипендий, предоставляемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также учащимся магистратуры Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), обучающимся за счет государственного бюджета.

Стипендии докторантов по подготовке на степень доктора наук - 400 манатов;

Докторантов по подготовке на степень доктора философии - до 240 манатов.

В высших учебных заведениях и НАНА:

Стидендии магистрантов с академическими показателями:

- 91-100 балл - 195 манатов;

- 71-100 балл - 160 манатов;

- 51-100 балл - 110 манатов.

Стидендии студентов бакалавриата с академическими показателями

- 91-100 балл - 175 манатов,

- 71-100 балл - 145 манатов,

- 51-100 балл - 100 манатов;

Стипендии студентов учреждений среднего специального образования с академическими показателями

- 91-100 балл - 100 манатов,

- 71-100 балл - 80 манатов,

- 51-100 балл - 66 манатов;

Стипендии студентов профессиональных учебных заведениях с академическими показателями

* "5" (91-100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) - 100 манатов,

* "4" и "5" (71-100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) - 80 манатов,

* "3" - "5" (51-100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) - 66 манатов.

Данные повышения распространяются в общей сложности на 150 тысяч учащихся.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работникам ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Согласно распоряжению, с 1 января 2023 года в среднем на 15 процентов увеличены ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников следующих организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана:

1. Президиум и аппарат Национальной академии наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения НАНА;

2. Центр Гейдара Алиева;

3. НЦ Азербайджанская национальная энциклопедия;

4. Центр Ататюрка в Азербайджане;

5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

6. Постоянная рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

7. Бакинский международный центр мультикультурализма;

8. Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства Азербайджана;

9. Финансовый научно-учебный центр при Министерстве финансов Азербайджана;

10. Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры Азербайджана;

11. Государственный фонд кино Министерства культуры Азербайджана;

12. "Мемориальный комплекс геноцида" в городе Губа, подведомственная Министерству культуры Азербайджана;

13. Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности Азербайджана;

14. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана и центр судебно-психиатрической экспертизы;

15. Национальный Центр кулинарии Государственного агентства по туризму Азербайджана;

16.Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами Азербайджана;

17.Централизованная бухгалтерия в подчинении органов исполнительной власти.

В целом в этом году по новому пакету социальных реформ предусмотрено выделить дополнительно 750 миллионов манатов на новые повышения социальных выплат. Это увеличение коснется 1,9 миллиона граждан.

Также повышены Президентские пенсии семьям шехидов, лиц с ограниченными возможностями и лиц, получивших инвалидность в связи с войной.

Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым новые указы и распоряжения в рамках нового пакета социальных реформ на 2023 год предусматривают следующие важные шаги по улучшению благосостояния населения, увеличению социальных выплат ряду категорий граждан, в частности, семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной. Таким образом, за последние пять лет главой государства реализуется уже четвертый пакет социальных реформ.

Согласно подписанным новым указам и распоряжениям, с 1 января 2023 года, ежемесячная пенсия Президента для семей шехидов увеличена до 600 манатов.

Ежемесячная стипендия Президента лицам, инвалидность которых установлена в связи с войной, событиями 20 января 1990 года, прохождением военной службы, ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС устанавливается пенсия Президента в следущем размере:

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов назначается пенсия в размере 500 манатов;

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 61-80 процентов назначается пенсия в размере 400 манатов;

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 31-60 процентов назначается пенсия в размере 330 манатов;

Кроме того, назначается:

Единовременное пособие по рождению ребенка - 500 манатов;

Единовременное пособие на похороны - 500 манатов;

Единовременное пособие на лечение пострадавшим в результате радиационной аварии - 300 манатов.

Устанавливается размер пособия лицам с ограниченными возможностями здоровья:

Для инвалидов I группы - при утрате 81-100 процентов функций организма - 270 манатов;

Для инвалидов II группы - при утрате 61-80 процентов функций организма - 220 манатов;

Для инвалидов III группы - при утрате 31-60 процентов функций организма - 150 манатов;

Ежемесячная пенсия Президента для лиц с нарушениями зрения в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма по общим причинам (I степень) - 300 манатов;

Ежемесячная пенсия Президента для лиц с нарушениями зрения в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма по общим причинам (I степень) - 300 манатов;

Для других лиц из этой категории - 200 манатов.

Устанавливается размер ежемесячной стипендии Президента для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - 330 манатов;

Пособие по возрасту - 220 манатов;

Пособие за потерю кормильца (на каждого члена семьи) - до 120 манатов;

Малообеспеченным семьям с детьми до одного года (получателям адресной социальной помощи) пособие на каждого ребенка - 100 манатов;

Женщинам, имеющим более пяти детей (на каждого ребенка) - 105 манатов;

Пенсии лицам, осуществляющим уход за лицами с 81-100-процентным нарушением функций организма или лицами с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет установлены доведены - 100 манатов.

Устанавливается размер ежемесячной пенсии Президента за ученую степень:

за ученую степень доктора наук - 500 манатов;

за ученую степень доктора философии - 300 манатов;

Устанавливается размер ежемесячной стипендии за почетное звание:

за почетное звание "народный" - 200 манатов;

за почетное звание "заслуженный" - 150 манатов;

Устанавливается размер персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики - 1500 манатов.

Новыми указами и распоряжениями предусмотрено увеличение социальных выплат, которые охватят в общей сложности 660 тысяч человек.

Отметим, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов в год на дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 миллиона граждан.