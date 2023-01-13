Турция объявила стипендиальную программу для азербайджанских студентов

Турция объявила о стипендиальной программе Türkiyə bursları на 2023-2024 учебный год.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Министерстве науки и образования Азербайджана, данная программа охватывает уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Подать заявку на прием документов можно до 20 февраля 2023 года.

С дополнительной информацией об обучении в рамках стипендиальной программы можно ознакомиться здесь.