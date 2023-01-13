https://news.day.az/society/1528257.html Турция объявила стипендиальную программу для азербайджанских студентов
Турция объявила стипендиальную программу для азербайджанских студентов
Турция объявила о стипендиальной программе Türkiyə bursları на 2023-2024 учебный год.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Министерстве науки и образования Азербайджана, данная программа охватывает уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Подать заявку на прием документов можно до 20 февраля 2023 года.
С дополнительной информацией об обучении в рамках стипендиальной программы можно ознакомиться здесь.
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