Новое назначение в МВД Азербайджана

Назначен новый начальник Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МВД Азербайджана, приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Приказом министра заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор Сардар Сафаров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана.

Напомним, что бывший начальник Главного управления общественной безопасности МВД генерал-майор Огтай Керимов ранее был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем министра внутренних дел.