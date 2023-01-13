Новое назначение в МВД Азербайджана
Назначен новый начальник Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.
Как сообщили в пятницу Day.Az в МВД Азербайджана, приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Приказом министра заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор Сардар Сафаров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана.
Напомним, что бывший начальник Главного управления общественной безопасности МВД генерал-майор Огтай Керимов ранее был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем министра внутренних дел.
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