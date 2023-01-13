Когда у школьников начнутся зимние каникулы?

Зимние каникулы в школах Азербайджана будут с 27 по 31 января.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информация об этом отражена в приказе министра наук и образования Азербайджана "Об утверждении учебных планов общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год".

Отмечается, что в течение учебного года установлены 5 дней осенних (16-20 ноября), 5 дней зимних (27-31 января) и 5 дополнительных весенних (1-5 мая) каникул для начальных классов.