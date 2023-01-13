В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 93 случая заражения коронавирусом, 119 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

5 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 228 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 816 647 человек вылечились, 10 037 скончались, число активных больных - 539. За прошедшие сутки проведено 1 633 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 453 564 теста.