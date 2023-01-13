https://news.day.az/society/1528266.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 93 случая заражения коронавирусом, 119 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
5 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 228 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 816 647 человек вылечились, 10 037 скончались, число активных больных - 539. За прошедшие сутки проведено 1 633 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 453 564 теста.
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