Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 430 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 285, вторую дозу получили 39, бустерную дозу - 83 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 23.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 936 891, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 399 674, вторую дозу получили 4 876 113, бустерную дозу - 3 396 212 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 892 человека.