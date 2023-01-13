https://news.day.az/society/1528283.html Предотвращен ввоз крупной партии психотропных веществ в Азербайджан - ФОТО
Предотвращен ввоз крупной партии психотропных веществ в Азербайджан - ФОТО
Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвращен незаконный ввоз через таможенную границу Азербайджана крупной партии психотропных веществ.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Государственном таможенном комитете.
Согласно информации, в ходе таможенного досмотра у лица, проходящего таможенный контроль, были обнаружены психотропные вещества в виде кристаллов (метамфетамин весом 348 граммов) в двух пакетах, незадекларированный мобильный телефон.
По данному факту проводится расследование.
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