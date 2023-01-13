Предотвращен ввоз крупной партии психотропных веществ в Азербайджан

Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвращен незаконный ввоз через таможенную границу Азербайджана крупной партии психотропных веществ.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, в ходе таможенного досмотра у лица, проходящего таможенный контроль, были обнаружены психотропные вещества в виде кристаллов (метамфетамин весом 348 граммов) в двух пакетах, незадекларированный мобильный телефон.

По данному факту проводится расследование.