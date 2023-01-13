В результате взрыва боеприпаса на территории Ходжавендского района погиб 1 человек.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, инцидент произошел сегодня в районном поселке Агбурун.

Эльшан Гумбатов, 1971 года рождения, пасший скот на этой территории, обнаружил боеприпас, который и взорвался у него в руке. В результате взрыва Гумбатов погиб на месте.

Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия, ведется расследование.