https://news.day.az/society/1528285.html Взрыв в Ходжавенде, есть погибший
Взрыв в Ходжавенде, есть погибший
В результате взрыва боеприпаса на территории Ходжавендского района погиб 1 человек.
Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, инцидент произошел сегодня в районном поселке Агбурун.
Эльшан Гумбатов, 1971 года рождения, пасший скот на этой территории, обнаружил боеприпас, который и взорвался у него в руке. В результате взрыва Гумбатов погиб на месте.
Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия, ведется расследование.
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