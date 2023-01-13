Пожар в жилом здании в Баку

На горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре на втором этаже здания многоэтажного жилого здания по ул. М. Нахчывани в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место были привлечены соответствующие силы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений МЧС пожар был локализован и потушен.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.