https://news.day.az/society/1528322.html Пожар в жилом здании в Баку
Пожар в жилом здании в Баку
На горячую линию "112" МЧС поступила предварительная информация о пожаре на втором этаже здания многоэтажного жилого здания по ул. М. Нахчывани в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место были привлечены соответствующие силы МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству подразделений МЧС пожар был локализован и потушен.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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