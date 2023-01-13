https://news.day.az/society/1528332.html Названа причина смерти 4 человек в квартире в Баку
Названа причина смерти 4 человек в квартире в Баку
Продолжается расследование в связи с обнаружением 5 января в одной из квартир в доме в Наримановском районе Баку тел четырех человек.
В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили, что в результате назначенных судебно-медицинских экспертиз и дополнительных лабораторных исследований было установлено, что причиной смерти этих людей является отравление угарным газом, передает Day.Az.
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