Названа причина смерти 4 человек в квартире в Баку

Продолжается расследование в связи с обнаружением 5 января в одной из квартир в доме в Наримановском районе Баку тел четырех человек.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили, что в результате назначенных судебно-медицинских экспертиз и дополнительных лабораторных исследований было установлено, что причиной смерти этих людей является отравление угарным газом, передает Day.Az.