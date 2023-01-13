В Хачмазе сильный ветер сорвал крышу жилого дома

На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о том, что в результате сильного ветра сорвало часть кровли многоэтажного здания на улице Н. Нариманова в городе Хачмаз.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Северного регионального центра МЧС.

"Спасатели обеспечили безопасность, приняв соответствующие меры в этом районе в соответствии с оперативной обстановкой. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении министерства.