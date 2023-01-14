https://news.day.az/society/1528456.html В Баку ограбили иностранца
В Баку ограбили иностранца
В Баку ограбили иностранца.
Как сообщили в субботу Day.Az в МВД Азербайджана, 11 января в полицию поступила информация о том, что иностранный гражданин потерял банковскую карту и с его счета были сняты 358 манатов.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, были выявлены и задержаны подозреваемые в ограблении - житель Зангиланского района Хафиз Тагиев и житель города Баку Мухаммед Ильясов.
По факту проводится расследование.
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