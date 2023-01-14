Мурад Ибрагимбеков о международном кинопроекте "ANAMA"

Известный режиссер и сценарист, лауреат многих международных кинофестивалей, обладатель венецианского "Серебряного льва", лауреат российской кинопремии "Ника" Мурад Ибрагимбеков рассказал Trend о работе над полнометражным документальным фильмом "ANAMA", посвященного Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), передает Day.Az.

- Мурад Максудович, расскажите о своей новой работе - как возник замысел, пришла идея сделать эту кинокартину?

- Если быть точным, идея пришла не ко мне. Зимой прошлого года мне поступило предложение от Министерства культуры Азербайджана сделать документальную картину о сапёрах, о деятельности ANAMA. Предложение это меня заинтересовало, и весной прошлого года на киностудии "Азербайджанфильм" я приступил к созданию ленты, а летом провел съёмки. На сегодняшний день картина находится на монтажно-тонировочной стадии. Хотелось бы отметить, что это международный проект с участием болгарской студии "Miramar" при поддержке Министерства культуры Болгарии.

- Где проходили съёмки картины?

- Съёмкам картины предшествует подготовка. Во время подготовительного периода мы объездили все базы, где размещены подразделения ANAMA, осмотрели все объекты, где ведутся работы по разминированию. Мы были в Горадизе, Агдаме, Гадруте, Гейгёле...

Я попытался понять, что это за работа, как проходит процесс, какие специалисты для этого необходимы. В ANAMA работают люди разных профессий: сапёры, кинологи, операторы роботизированных машин, операторы дронов, аналитики аэросъёмок, которые с этих дронов ведутся.

Шаг за шагом мы готовились к съёмкам. Если ты готовишься тщательно, без суеты, то к моменту съёмок находишься в материале, и сам материал начинает подсказывать тебе драматургию и изобразительное решение картины. В какой-то момент я решил для себя, что эта картина не относится к традиционной документалистике, то есть это не научно-популярное кино, говорю это со всем уважением к этому жанру.

Я понял, картина должна быть о людях, о человеческих судьбах, и материал даёт такую возможность.

- Человеческий фактор?

- Да, верно. Это требует полного погружения в среду. Надо иметь достаточно времени и терпения, чтобы окружающие привыкли к съёмочной группе, которая постоянно рядом. Наша съёмочная группа была небольшой и очень слаженной. В шесть утра завтрак, потом построение, потом люди садятся в машины и едут на минное поле, и ты едешь вместе с ними.

- И вы были постоянно рядом с сотрудниками ANAMA?

- Да. Ну, разумеется, не постоянно. Нам было запрещено подходить к ним непосредственно на объекте. В ANAMA очень жесткие протоколы безопасности. Их главное правило - "безопасность - превыше всего".

- Работа на грани жизни и смерти?

- Несмотря на суперсовременное оснащение, оборудование, экипировку сотрудников, работающих на поле. Разумеется, риск есть. Они сапёры - риск, часть этой героической профессии.

- Игровое кино, по написанному сценарию, это одно, а документальный фильм о сапёрах, наверное, другое?

- Не совсем верно, что о сапёрах. Нельзя снимать о сапёрах, врачах или спортсменах. В авторском кино, да и не только в авторском, главное для режиссёра, понять о чём картина? Надо спросить себя, о чём эта история? Сформулировать для себя ответ максимально лаконично.

Моя история, это история о нации, которая залечивает раны. Образ нации - это человек земли, который заботится о своей семье, занимается своим домом, хозяйством и изо дня в день этот человек выходит на минное поле. Вот - поруганная земля, а вот люди, которые вытаскивают из земли смерть. Азербайджан - одна из самых заминированных стран планеты. Площади минных полей поражают. Люди очищают родную землю от смерти, зачастую в прямом смысле этого слова. Среди сотрудников ANAMA много людей, которые в конце прошлого века стали беженцами, которых изгнали из своих домов. Трагедии людей. Искалеченные жизни...

И тогда, в 1998 году великий лидер Гейдар Алиев создал ANAMA. Это был тяжелый для страны период, 20 процентов земли под оккупацией армянских агрессоров, Азербайджан только становится на ноги, а руководитель государства создаёт агентство по разминированию. По разминированию территорий, которые находятся под оккупацией.

Провидческий дар великого политика! Лидер нации - он знал, что земли будут освобождены, он знал, что стране потребуются специалисты, профессионалы по разминированию. И сегодня, после победы в 44-дневной Отечественной войне, ANAMA, созданная им, востребована как никогда. Посмотрите на техническую оснащённость, на выучку и профессионализм этих людей. В мире, где мины - одна из серьёзнейших проблем, стоящих перед человечеством, сапёры ANAMA считаются специалистами высочайшего класса.

Представьте себе бескрайние поля смерти с полностью разрушенными городами и сёлами. И через этот ад двигаются, делая своё дело, подразделения ANAMA. Их движение не останавливается ни на один день. Вот заминированная территория - ANAMA, согласно утверждённому плану создаёт коридор безопасности. И в этом коридоре незамедлительно начинают свою работу строители дорог. Я наблюдал это воочию с объектов, на которых работают сапёры, видна дорожная техника. Грандиозное строительство дорог, развязок, мостов... Чтобы люди вернулись к своим очагам нужны дороги, дороги - это, кровеносная система страны. Справа и слева мины, они будут обезврежены позже. Но мы не останавливаемся, мы идём дальше!

Дороги - один из образов моего фильма.

- Великое Возвращение...

- Точно! Как известно, ныне успешно реализуется "Государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана", утвержденная распоряжением Президента Ильхама Алиева. И ANAMA - авангард этой программы, это - остриё копья грандиозного государственного замысла достойного сына своего великого отца. Переоценить то, что делается сейчас для будущих поколений азербайджанцев, невозможно. Как говорится, снимаю шляпу.

- В истории азербайджанского кино трудно найти режиссёра с таким количеством призов престижных международных фестивалей, как у вас. Какое место в вашей жизни занимает картина "ANAMA"?

- Никогда не занимался подсчётом своих призов, дело глупое. Что же касается фильма, то он занимает главное место в моей жизни.

- Почему главное?

- Потому что я его ещё не закончил. Любой проект, которым я занимаюсь, является главным в моей жизни.

- В настоящий момент?

- Разумеется, по-другому и быть не может.

- Задам вопрос иначе. Что этот проект дал вам в творческом плане?

- Подобный киноязык для меня в новинку, я никогда не делал ничего подобного. Я выступаю как сценарист и режиссёр, это моё авторское кино. Есть основания надеяться, что фильм станет моим киновысказыванием о своей стране.

Но загад не бывает богат - нельзя радоваться своему фильму, который ещё не готов. Те цели, которые я поставил, на данном этапе выполнены, но до завершения ещё далеко.

- Расскажите о творческом коллективе проекта.

- У меня замечательная группа единомышленников. Оператор Надир Мехтиев, он мастер своего дела, сумел отснять материал, который чётко работает на сверхзадачу картины, звукорежиссёр - Орхан Агаларов. Звук очень важен для этого фильма. Записать чистовой звук в полевых условиях очень не просто. Орхан это сделал.

Режиссёр монтажа Эльшад Рагимов, человек, поглощённый теорией монтажа, чьими советами я бесконечно дорожу. Тофик Мусаев - продюсер фильма, с Тофиком мы работаем уже больше двадцати лет. С этими людьми я чувствовал себя на площадке абсолютно комфортно и очень им благодарен.

- Когда будет презентация фильма?

- В этом году.

- Дай-то Бог! Спасибо за беседу.

- Благодарю!