Какой будет погода в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4 ºС, днем - 4-6 ºС тепла.

Атмосферное давление составит 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 ºС мороза до 3° градусов тепла, днем - 4-8 ºС тепла, в горах ночью - 11-16 ºС мороза, днем - 2-7 ºС мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.