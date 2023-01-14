https://news.day.az/society/1528492.html Землетрясение на грузино-азербайджанской границе
Землетрясение на грузино-азербайджанской границе
На азербайджано-грузинской границе произошло землетрясение силой 4,3 балла.
Как сообщили в субботу Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 12:36 по местному времени в 29 км к северо-западу от станции Загатала.
Очаг землетрясение залегал на глубине 3 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре