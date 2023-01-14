Землетрясение на грузино-азербайджанской границе

На азербайджано-грузинской границе произошло землетрясение силой 4,3 балла.

Как сообщили в субботу Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 12:36 по местному времени в 29 км к северо-западу от станции Загатала.

Очаг землетрясение залегал на глубине 3 км.