В Губе автомобиль сбил 11-летнего ребенка

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовик марки "Газель" сбил переходившего дорогу 11-летнего ребенка.

Ребенок был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Ведется расследование.