https://news.day.az/society/1528515.html В Губе автомобиль сбил 11-летнего ребенка
В Губе автомобиль сбил 11-летнего ребенка
В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовик марки "Газель" сбил переходившего дорогу 11-летнего ребенка.
Ребенок был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Ведется расследование.
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