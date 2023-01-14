Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 594 человека, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 279, вторую - 141, три и более - 148, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 26 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 937 485. Первую дозу вакцины получили 5 399 953, вторую - 4 876 254, три и более - 3 396 360, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 918 человек.