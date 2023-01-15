https://news.day.az/society/1528629.html Самолет рейса по маршруту Стамбул-Токио совершил экстренную посадку в Баку - ФОТО
Самолет рейса по маршруту Стамбул-Токио совершил экстренную посадку в Баку - ФОТО
Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул-Токио, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира.
Как передает Day.Az, самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени.
Пассажиру была оказана медицинская помощь, было принято решение поместить его в одну из клиник Баку.
Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.
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