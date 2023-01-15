Самолет рейса по маршруту Стамбул-Токио совершил экстренную посадку в Баку

Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул-Токио, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира.

Как передает Day.Az, самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь, было принято решение поместить его в одну из клиник Баку.

Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.