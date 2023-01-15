Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 77 случаев заражения коронавирусом, 98 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 861 человек вылечился, 10 049 человек скончались, число активных больных - 467.

За прошедшие сутки проведено 2 210 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 457 880 тестов.