https://news.day.az/society/1528708.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 77 случаев заражения коронавирусом, 98 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 861 человек вылечился, 10 049 человек скончались, число активных больных - 467.
За прошедшие сутки проведено 2 210 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 457 880 тестов.
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