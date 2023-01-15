Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 312 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 144, вторую дозу получили 42 человека, "бустерную" дозу - 103 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 23.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 937 797, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 400 097, вторую дозу получили 4 876 296, "бустерную" дозу - 3 396 463 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировался 264 941 человек.