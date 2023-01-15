В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую линию министерства "112" поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

"По вызову на место происшествия привлечены спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС. При оценке оперативной обстановки установлено, что столкнулись два легковых автомобиля марки "Mercedes" и "Toyota", два человека оказались зажатыми в автомобиле", - отмечается в сообщении.

В результате проведенных мер один человек был спасен, тело еще одного погибшего было извлечено из поврежденного транспортного средства и передано по назначению.