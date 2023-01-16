https://news.day.az/society/1528747.html Задерживается вылет рейса Buta Airways по маршруту Стамбул - Баку
Задерживается вылет рейса Buta Airways по маршруту Стамбул - Баку
Вылет рейса J2-9106 авиакомпании Buta Airways по маршруту Стамбул (аэропорт Сабихи Гекчен) - Баку задерживается по технической причине.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе авиакомпании, согласно правилам авиакомпании, пассажиры задержанного рейса будут размещены в гостинице и обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.
Все пассажиры этого рейса в понедельник, 16 января, в 10:50 по стамбульскому времени вылетят в Баку другим самолетом.
Для дополнительных вопросов просьба написать в колцентр авиакомпании на WhatsApp номер +994 70 4374086 или на электронную почту [email protected]
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