https://news.day.az/society/1528758.html В Хачмазе сотрудник дорожной полиции сбил пешехода
В Хачмазе сотрудник дорожной полиции сбил пешехода
На шоссе Худат-Хачмаз сотрудник дорожно-патрульной службы совершил ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в районе города Хачмаз.
Так, переходя дорогу, мужчина средних лет был сбит автомобилем марки "BMW" 99-YP-191, которым управлял сотрудник отдела Государственной дорожной полиции города Хачмаз.
Сотрудники дорожно-патрульной службы доставили тяжело раненого пешехода в Республиканскую клиническую больницу имени академика Мирасадуллы Миргасимова в Баку.
Раненый помещен в реанимационное отделение больницы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре