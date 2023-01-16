В Хачмазе сотрудник дорожной полиции сбил пешехода
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На шоссе Худат-Хачмаз сотрудник дорожно-патрульной службы совершил ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в районе города Хачмаз.

Так, переходя дорогу, мужчина средних лет был сбит автомобилем марки "BMW" 99-YP-191, которым управлял сотрудник отдела Государственной дорожной полиции города Хачмаз.

Сотрудники дорожно-патрульной службы доставили тяжело раненого пешехода в Республиканскую клиническую больницу имени академика Мирасадуллы Миргасимова в Баку.

Раненый помещен в реанимационное отделение больницы.