Пробки на улицах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Круг у станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;

6. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

7. Бадамдарское шоссе, в сторону центра;

8. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";

9. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;

10. Проспект Бабека, в сторону центра;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. На улице Зарифы Алиевой наблюдается затор.