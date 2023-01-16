Пробки на улицах Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Круг у станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, в направлении центра;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;
6. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
7. Бадамдарское шоссе, в сторону центра;
8. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";
9. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;
10. Проспект Бабека, в сторону центра;
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. На улице Зарифы Алиевой наблюдается затор.
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