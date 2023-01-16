Тяжелое ДТП в Баку

В Хазарском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на железнодорожном переезде без шлагбаума в поселке Гала.

Керимов Айдын Камиль оглы 1963 года рождения врезался в грузовой поезд, проезжая через переезд на автомобиле марки ВАЗ 2107.

От сильного удара автомобиль опрокинулся на несколько метров.

В результате аварии А.Керимов получил множество переломов.

Раненый был госпитализирован врачами скорой помощи.

По факту проводится расследование.