https://news.day.az/society/1528774.html Тяжелое ДТП в Баку
Тяжелое ДТП в Баку
В Хазарском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на железнодорожном переезде без шлагбаума в поселке Гала.
Керимов Айдын Камиль оглы 1963 года рождения врезался в грузовой поезд, проезжая через переезд на автомобиле марки ВАЗ 2107.
От сильного удара автомобиль опрокинулся на несколько метров.
В результате аварии А.Керимов получил множество переломов.
Раненый был госпитализирован врачами скорой помощи.
По факту проводится расследование.
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