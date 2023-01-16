https://news.day.az/society/1528810.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
В Азербайджане выплата пенсий по всей стране запланирована на 17 января.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что в том числе будут выплачены пенсии назначенные на льготных условиях
Отметим, что ежемесячная сумма материальной помощи (200 манатов), с начала этого года также была добавлена к пенсиям, назначенным на общих основаниях, надбавка прибавлена и к январским пенсиям.
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